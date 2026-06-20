Mattia Palumbo alla corte dell’Halley Campania Avellino Basket

Primo nuovo colpo della stagione per l’Halley Campania Avellino Basket. Gli irpini hanno siglato un accordo di 1+1 (un anno con opzione per il secondo= con l’atleta Mattia Palumbo. Play-guardia di 198 centimentri per 95 kg, Palumbo è nato a Roma il 23 settembre del 2000 e si contaddistingue per la sua starza e comprensione del gioco.

Cresciuto nella società capitolina della Stella Azzurra Roma, all’età di diciassette anni ha modo di vivere la prima esperienza senior. Dal 2017 al 2020 indossa la canotta della Blu Basket Treviglio, con la maglia dei lombardi ha modo di crecere sotto il profilo umano e tecnico. Stagioni di miglioramento costante, che gli valgono la chiamata della Fortitudo Bologna in A1. Al termine dell’esperienza felsinea risponde alla chiamata di Scafati, quindi il passaggio a Forlì, poi Udine.

Il salto di qualità avviene con la casacca di Cento: a fine stagione arriva la doppia cifra di punti 11.2 a cui aggiunge 6.0 rimbalzi e 3.0 assist per gara. Nella stagione 2024/205 si sposta a Verona, quindi nel 2025/2026 Franco Ciani lo chiama a Rieti. Con la Sebastiani disputa i play-off e chiude l’annata con 7.4 punti di media a cui associa 4.3 rimbalzi e 2.6 assist. Nella serie play-off contro Cividale gioca 21.5 minuti totalizzando 4.2 punti per gara, 4.7 rimbalzi e 3.7 rimbalzi.

“Sin dal principio l’Halley Campania Avellino Basket si è dimostrata subito società molto interessata, ha ambizione ed è reduce da annate positive – sono queste le prime parole di Mattia Palumbo -. L’obiettivo non è soltanto cercare di ripetersi, ma anche migliorare la stagione appena terminata. Da avversario ho avuto modo negli scorsi anni di conoscere la piazza avellinese, c’è trasporto ed un legame speciale con la squadra. In un campionato difficile come la Serie A2 sarà fondamentale avere il sostegno del pubblico, per togliersi insieme delle soddisfazioni. In Irpinia porterà tutta la capacità di gestire un gruppo ed i ritmi gioco, cercando di fare valere le mie skills su entrambi i lati del campo, in base a quelle che saranno le richieste del tecnico”.

Il benvenuto di coach Di Carlo: “Parliamo di un giocatore che nonostante l’età ha esperienza di questo campionato ed è reduce da una stagione giocata molto bene sul campo di Rieti. Fa della duttilità il suo punto di forza, questo aspetto ci può consentire di avere differenti assetti nel campo, oltre a poter guidare la squadra. Queste sue peculiarità, in un campionato fisico ed importante come la Serie A2 sono un fattore importante. Ci aspettiamo tanto, contribuirà sicuramente al buon campionato della nostra squadra”.

Il commento del GM Antonello Nevola: “Mattia Palumbo aggiunge taglia, atletismo ed esperienza al nostro reparto esterni, un giocatore che si contraddistingue per solidità. Una carriera molto importante, sin da giovanissimo ha avuto modo di maturare esperienza confrontandosi con realtà importanti della categoria. Ha caratteristiche che lo rendono prezioso nel ruolo ed andrà ad integrarsi alla perfezione nell’organico, che abbiamo previsto di allestire”.