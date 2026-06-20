Gioventù Nazionale Avellino: “La memoria di Cecchin merita rispetto”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Gioventù Nazionale Avellino:

Dopo 47 anni dalla morte di Francesco Cecchin l’odio rosso non si placa e la memoria di quello che è un martire (ed i martiri non hanno colore politico), colpito in maniera brutale e barbarica, viene ancora una volta lesa.

Il 16 giugno la nostra Federazione provinciale, il nostro Presidente provinciale Raduazzo, si è recata a Nusco, presso il cimitero comunale per ricordare ed onorare la memoria di Francesco Cecchin.

Non si può tollerare un gesto di questo genere, l’educazione e il rispetto devono essere valori cardini per Avellino; le nuove generazioni meritano di essere educate al ricordo di quanti per la difesa delle proprie idee hanno pagato un prezzo altissimo, perdendo addirittura la vita.

Cecchin era un ragazzo come tanti oggi; un diciassettenne, uno studente, un ragazzo che credeva fedelmente nelle sue idee e pronto a crescere attraverso esse, e a perpetuarle. La vita per lui si è interrotta a causa dell’odio che sfocia in gesti come quello che ha subito lui. Non possiamo permetterci oggi di rimanere impassibili e insensibili, la sua memoria merita rispetto!