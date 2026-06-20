I Giovani Comunisti a Congresso: “siamo una necessità per la provincia e il Paese”

Si è svolto nella giornata di oggi l’ottavo congresso provinciale dei/delle Giovani Comunisti/e dell’Irpinia.

“Una mattinata di confronto con le organizzazioni e le associazioni invitate – spiegano – e di dibattito interno tra le iscritte e gli iscritti. Un dibattito che ha prodotto numerose riflessioni sui temi della scuola, del lavoro, degli spazi sociali, della partecipazione, trasporti e presenza nei movimenti e negli ambienti popolari. Il fatto che la nostra organizzazione sia in crescita di iscritti e simpatizzanti è la dimostrazione che una giovanile comunista non solo è attuale, ma è anche una necessità per portare nella provincia e in tutto il Paese l’alternativa politica e sociale. Dal congresso di oggi i/le GC si rinnovano, con maggiore determinazione nel proseguire il lavoro di lotta e di radicamento”.