Lioni, minacce di morte, danneggiamento e violenza privata: 47enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Lioni unitamente ai militari della Stazione di Teora hanno tratto in arresto un 47enne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di “Minaccia grave”, “Danneggiamento” e “Violenza privata”.

In particolare, nella serata di ieri, a seguito di richiesta pervenuta al “112”, i Carabinieri sono prontamente intervenuti nel centro abitato di Lioni dove un uomo, nel rientrare a casa, sarebbe stato minacciato di morte ed inseguito da una persona che gli avrebbe anche danneggiato l’auto sulla quale viaggiava.

Avviate le indagini, grazie anche alla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, nel giro di qualche ora i Carabinieri hanno identificato, rintracciato e bloccato il presunto responsabile. Ancora da chiarire i motivi dell’aggressione. Il 47enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio garantendo sicurezza e legalità.