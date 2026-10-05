Confesercenti, l’appello di Marinelli a Fico: “Sostegno urgente per i commercianti ambulanti di Ospedaletto e Montevergine”

“Chiediamo al presidente della giunta regionale, Roberto Fico, di intervenire urgentemente a sostegno dei commercianti ambulanti di Ospedaletto e Montevergine messi in ginocchio o costretti a chiudere le proprie attività, nell’indifferenza generale, a causa dell’isolamento determinato dall’interruzione dei collegamenti”. E’ l’appello-denuncia del presidente provinciale di Confesercenti Avellino, Giuseppe Marinelli.

“Per gli operatori del settore – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – la situazione è diventata gravissima e le ricadute generali della frana sull’economia locale sono molto pesanti. Il prolungarsi dei tempi dei lavori di messa in sicurezza dei costoni dei tornanti e di ripristino della strada statale hanno reso assolutamente insostenibile la questione, dopo dieci mesi dall’evento.

Già ad aprile avevamo avuto modo di lanciare un allarme, dopo aver raccolto le testimonianze dei diretti interessati, diversi dei quali già allora avevano cercato di far fronte alla difficoltà cercando lavori alternativi, ma comunque precari. In quella stessa circostanza avevamo sollecitato la Regione ad intervenire, disponendo un fondo per supportare i commercianti colpiti.

Purtroppo sinora non c’è stata nessuna risposta, in verità non soltanto da parte di Palazzo Santa Lucia. Eppure ormai la vicenda è sotto gli occhi di tutti, come il dilatarsi dei tempi per una soluzione definitiva.

E’ quindi più che mai necessario un supporto delle istituzioni pubbliche a chi è rimasto senza lavoro, è stato costretto a chiudere la propria attività o ha dovuto fare salti mortali per continuare, ma purtroppo con scarsi risultati”.

“Ci rivolgiamo direttamente al governatore della Campania – conclude Marinelli – affinché la giunta assuma un provvedimento mirato a sostegno di queste famiglie che con grande dignità hanno affrontato il problema, ma che non riescono più ad andare avanti e che peraltro non saranno in condizione di riprendere le attività commerciali, non appena vi sarà una normalizzazione dei collegamenti. Confidiamo nella sensibilità del presidente Fico e nel senso di responsabilità dell’ente di fronte ad una simile vicenda. Da parte nostra, ci adopereremo per organizzare un incontro a Napoli”.