Mastella (NdC): “Ottenuto seggio al Consiglio provinciale di Avellino: risultato importante”

“Con l’elezione di Katia Renzulli, cui faccio i migliori auguri di in bocca al lupo, Noi di Centro ha una rappresentanza propria nel Consiglio provinciale di Avellino. È un risultato importante. Non accadeva da tempo e mostra la forza e il radicamento sempre crescenti della nostra formazione politica”, lo scrive in una nota il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella.

“Insieme agli amici di Casa riformista, con 3 consiglieri, abbiamo una dimensione politica pari a quelle di PD e Forza Italia, mentre la Lega è fuori dal parlamentino provinciale Irpino. Ciò conferma la forza del progetto politico di area centrista nel campo largo che stiamo costruendo efficacemente”, conclude Mastella.