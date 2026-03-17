Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno”, inaugura il Concilia Point a Baronissi

«Come Presidente dell’Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno, insieme all’intero Consiglio di Amministrazione e a nome di tutti i Sindaci dell’Ambito S6, ritengo fondamentale sottolineare l’importanza del Concilia Point, che sarà inaugurato mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 11.00 in Via Cappelle n. 44 a Baronissi. Sentiamo il dovere di evidenziare come questa iniziativa rappresenti un traguardo significativo per il territorio, frutto di una progettazione attenta, di una gestione accurata e della dedizione concreta della nostra squadra. In particolare, va riconosciuto il ruolo determinante della Direttrice Maria Grazia Sessa, il cui lavoro costante e strategico ha reso possibile la realizzazione di uno spazio così innovativo e al servizio della comunità, trasformando in pratica un’idea in un progetto tangibile e utile per le donne, le famiglie e le imprese del territorio»: con queste parole esordisce Anna Petta, Sindaco di Baronissi e presidente del Consorzio.

L’iniziativa è il frutto di una collaborazione virtuosa tra l’Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale Valle dell’Irno – Ambito S6, la CSM Service Società Cooperativa Sociale e il sindacato UIL FPL Salerno, e testimonia come sinergia, competenza e visione strategica possano tradursi in risultati concreti e duraturi per il territorio. All’inaugurazioni saranno presenti tutti i sindaci del Consorzio di riferimento. La struttura – gestita e coordinata dalla CSM Service Società Cooperativa Sociale diretta da Antonella Giarletta – sarà un punto di riferimento per tutti i Comuni inclusi nell’Ambito S6.

Il progetto è articolato su tre linee di intervento complementari, pensate per rispondere in modo integrato alle diverse esigenze delle famiglie e delle donne del nostro ambito territoriale. La prima linea si rivolge ai bambini da zero a trentasei mesi e prevede l’erogazione di voucher per nidi, micro-nidi e servizi di babysitteraggio, offrendo alle madri lavoratrici o in cerca di occupazione la possibilità di conciliare con maggiore serenità i tempi della cura e del lavoro. La seconda linea riguarda i bambini da tre a dodici anni e consiste in voucher per ludoteche e attività socio-educative, garantendo spazi sicuri ai più piccoli e tranquillità ai genitori che intendono dedicarsi alla formazione o al lavoro. La terza linea coincide con il Concilia Point stesso, uno sportello fisico di orientamento, accompagnamento e consulenza, che diventa il cuore pulsante dell’intero progetto e il punto di riferimento per le donne, le famiglie e le imprese interessate a modelli organizzativi inclusivi. Il Concilia Point offrirà servizi gratuiti e completi, che spaziano dall’orientamento al lavoro per donne disoccupate o inoccupate al tutoring e all’accompagnamento per il rientro dalla maternità, dalla consulenza normativa e sulle pari opportunità alla possibilità di utilizzare postazioni di coworking con connessione internet, fino alla creazione di reti di contatto e collaborazione con imprese “family friendly” del territorio. Tutto questo rappresenta un’offerta integrata, pensata per sostenere l’accesso al lavoro e il reinserimento professionale delle donne, garantendo un equilibrio reale tra vita familiare e professionale. Tutto ciò è stato possibile grazie alla gestione attenta e alla visione innovativa della Direttrice Maria Grazia Sessa, che con passione, competenza e grande dedizione ha coordinato tutte le attività, trasformando l’idea in un progetto concreto, efficace e replicabile.

«Il Concilia Point rappresenta un modello di welfare territoriale inclusivo e innovativo capace di coniugare il sostegno alle famiglie con l’opportunità di accesso al lavoro, e testimonia come il lavoro collettivo, la programmazione strategica e la collaborazione tra enti pubblici, cooperative sociali e sindacati possano produrre risultati tangibili per il territorio. – afferma il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale Valle dell’Irno – Ambito S6 Maria Grazia Sessa – Invitiamo tutte le cittadine, le famiglie e gli operatori del settore a conoscere e a partecipare alle attività offerte dal centro, perché è attraverso la partecipazione e l’uso consapevole di questi servizi che si costruiscono comunità più inclusive, solidali e resilienti».

«Come Presidente, insieme ai Sindaci e all’intero Consiglio di amministrazione, ribadisco il nostro impegno a sostenere e valorizzare progetti come questo, che rappresentano un patrimonio di opportunità e risorse per le donne, i bambini e le famiglie della Valle dell’Irno. Non ci faremo fermare dalle difficoltà burocratiche o dalle critiche infondate, continueremo a lavorare con determinazione e responsabilità per garantire servizi di qualità e innovativi a tutta la comunità» – conclude la Presidente Anna Petta.