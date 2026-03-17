Osservatorio sullo stato della provincia di Avellino: tappa ad Aiello del Sabato

Un importante momento di confronto istituzionale si terrà mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 17.00, presso il Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta” ad Aiello del Sabato. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Osservatorio sullo stato della provincia di Avellino, un’occasione per fare il punto sulla sicurezza e sulle necessità del territorio.

L’incontro vedrà la partecipazione del Prefetto di Avellino, la Dott.ssa Rosanna Riflesso, la quale sarà accompagnata dai massimi esponenti provinciali delle Forze dell’Ordine:

Il Questore della Provincia di Avellino, Dott. Pasquale Picone ;

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Angelo Zito ;

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Leonardo Erre.

I Comuni coinvolti L’evento è dedicato a una specifica area della provincia e vedrà il coinvolgimento diretto di sette amministrazioni comunali: Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole e Serino.