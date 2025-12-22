Mastella da Fico: “Anche noi avremo un assessore”

Una delegazione di Noi di Centro composta dal segretario nazionale Clemente Mastella, dal segretario regionale Pasquale Giuditta e dal consigliere regionale Giuseppe Barra è stata stamane a Napoli per un incontro con il presidente della Regione Roberto Fico.

“E’ stato – si legge nella nota del segretario nazionale Mastella – un colloquio costruttivo, in cui il presidente ha spiegato le ragioni per cui impedirà ai consiglieri eletti l’ingresso in Giunta. Ragioni di cui prendiamo atto. Abbiamo rinnovato al presidente Fico la massima fiducia e lealtà politica e chiesto impegni precisi su due punti programmatici: risorse aggiuntive della Regione per la facoltà di Medicina di Benevento, presidio accademico fondamentale per le aree interne e una task force che coadiuvi i Comuni nell’impegno a rispettare le scadenze del Pnrr, in particolare quelli in difficoltà con la deadline di giugno 2026 per il completamento dei progetti con i quali si può intervenire efficacemente con le risorse del Fondo Coesione. Sul piano politico abbiamo sollecitato il presidente Fico a farsi garante, in tutta la Campania e a partire dalle amministrative del prossimo anno, di una omogeneità delle alleanze su tutto il territorio: impossibile accettare il principio dell’ordine sparso che destabilizzerebbe anche il governo regionale”.

“Quanto alla formazione della Giunta, ogni partito avrà una rappresentanza, compreso Noi di Centro. Abbiamo accordato piena fiducia al presidente rispetto alla questione delle deleghe che rientra nelle sue prerogative che rispettiamo pienamente e in base alle sue indicazioni, esprimeremo il nome”.