Premio Amelio al penalista Vozella: Avvocatura dietro ogni principio della Suprema Corte

“Dietro ogni principio di diritto espresso dalla Suprema Corte c’è il contributo di un avvocato”. E’ quello che il penalista Stefano Vozella ha voluto ricordare questa mattina, ricevendo il riconoscimento che l’ Ordine degli Avvocati ogni anno attribuisce al più giovane iscritto nell’Albo dei Cassazionisti, in memoria del compianto avvocato Luigi Amelio. Proprio a Vozella e’ stato consegnato da Valentina Amelio, consigliera dell’ Ordine e figlia del compianto avvocato e dal presidente dell’ Ordine degli Avvocati Fabio Benigni il riconoscimento per il 2025. Presente alla cerimonia svoltasi nella sede del Consiglio anche il presidente della Camera Penale Gaetano Aufiero, “maestro” dell’avvocato Vozella. Ed e’ stato proprio il professionista a ricordarlo, a margine della premiazione: “Dal 2009 mi onoro di collaborare nello studio dell’avvocato Gaetano Aufiero, sono cresciuto all’interno dello studio ed è lì che mi sono esercitato molto nell’affrontare questioni di legittimità, rispetto alle quali un avvocato svolge un ruolo importante perché dietro ogni principio di diritto che viene espresso dalla Suprema Corte c’è il contributo di un avvocato, questo sottolinea l’importanza del ruolo dell’Avvocatura nella produzione del diritto e nell’ aumento della qualita’ delle decisioni “.