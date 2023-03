Carcere Avellino, hashish e cocaina spediti in un pacco postale ai detenuti

“La Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Avellino “Antimo Graziano”, con il supporto di unità cinofile del Distaccamento nucleo cinofili di Avellino, nella giornata di ieri ha rinvenuto e sequestrato 300 grammi di Hashish e 10 di cocaina in un pacco postale spedito a detenuti”.

Lo riferisce Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria: “Il Comandante di Reparto del Corpo Polizia Penitenziaria, sta intensificando i controlli per evitare l’introduzione di sostanze stupefacenti in carcere grazie soprattutto al supporto delle unità cinofile”.

Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria: “L’introduzione delle sostanze stupefacenti sono un problema grave per la sicurezza degli istituti penitenziari. E’ necessario dotare la Polizia Penitenziaria di molte più unità cinofile e che i controlli non siano demandati solo alla volontà dei singoli Comandanti, ma che divengano la norma e la prassi quotidiana”.