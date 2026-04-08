Marzano, diciannovenne di Domicella investita lungo la Nazionale Ss403

MARZANO DI NOLA- Tragedia sfiorata nella mattinata lungo il tratto della Nazionsle Ss403 di Marzano di Nola. Una diciannovenne di Domicella e’ stata investita mentre attraversava la strada che conduce a Viale Degli Aranci, dove si trova l’Istituto Alberghiero. Le cause dell’investimento sono al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, i militari della stazione di Marzano di Nola che insieme alla Polizia Locale si sono occupati dei rilievi. La conducente della vettura che ha investito la ragazza è stata la prima a prestargli soccorso, allertando il personale del 118, gli operatori della Misericordia. La ragazza è stata trasferita al Pronto Soccorso con un trauma cranico e dolori al bacino. La prognosi non è stata sciolta ma non è in pericolo di vita.