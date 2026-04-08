La scuola si fa bella, ad Avellino i bambini protagonisti della cura degli spazi scolastici

Una mattinata dedicata alla cura della scuola, alla partecipazione e all’educazione ambientale: si è svolta oggi, presso il plesso dell’infanzia dell’I.C. “San Tommaso – F. Tedesco”, l’iniziativa “La scuola si fa bella”, promossa da Legambiente Avellino nell’ambito della campagna nazionale “Non ti scordar di me”.

L’attività ha coinvolto le bambine e i bambini in un momento concreto di valorizzazione degli spazi scolastici, con l’obiettivo di rendere la scuola un luogo sempre più bello, accogliente e capace di rispondere ai bisogni educativi e relazionali di chi la vive ogni giorno.

Al centro della mattinata, la realizzazione del Giardino della Pace, uno spazio simbolico ma anche profondamente concreto, pensato come luogo educativo all’aperto in cui i più piccoli possano fare esperienza del rapporto con la natura, della cura, della convivenza e del rispetto della biodiversità.

Iniziative come questa hanno un valore importante non solo perché rendono protagonisti i bambini e le bambine, coinvolgendoli attivamente nella vita della scuola, ma anche perché aiutano a immaginare gli spazi scolastici: non soltanto ambienti da attraversare, ma luoghi vivi, educanti, aperti e capaci di stimolare benessere, socialità e apprendimento.

Per Legambiente Avellino, ripensare la scuola significa anche riconoscere il valore degli spazi esterni, dei giardini scolastici e delle aree comuni come parte integrante del percorso educativo. Spazi che possono trasformarsi in vere e proprie aule all’aperto, utili a costruire un rapporto più diretto con l’ambiente e a promuovere una cultura della sostenibilità fin dall’infanzia.

Con “La scuola si fa bella”, la campagna “Non ti scordar di me” si conferma così un’occasione preziosa per mettere al centro la scuola come bene comune, da curare insieme e da ripensare a partire dallo sguardo e dai bisogni delle nuove generazioni.