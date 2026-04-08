VIDEO/ A Sant’Angelo dei Lombardi la Polizia torna “in centro”

La Polizia di Stato torna “in centro” a Sant’Angelo dei Lombardi. Dopo la delocalizzazione successiva al terremoto del 1980, il Commissariato di Pubblica Sicurezza si prepara a rientrare nel centro storico del comune altirpino grazie al protocollo d’intesa sottoscritto questa mattina in Prefettura ad Avellino.

L’accordo è stato firmato dal prefetto Rossana Riflesso, dal questore Pasquale Picone, dalla sindaca Rosanna Repole e dal direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Christian Torretta. L’obiettivo è realizzare una nuova sede del Commissariato in un immobile comunale, attraverso un’operazione di permuta con il Demanio, così da valorizzare alcuni immobili pubblici presenti sul territorio e, allo stesso tempo, garantire un presidio di legalità più moderno, funzionale e accessibile.

Grazie all’intesa, la Polizia di Stato potrà disporre entro il 2026 di una nuova struttura progettata per rispondere alle attuali esigenze operative del Ministero dell’Interno. Il trasferimento rappresenta non solo un potenziamento del presidio di sicurezza, ma anche un intervento strategico per la rivitalizzazione del centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi.

Fulcro dell’operazione è una permuta tra immobili pubblici di pari valore economico: il Comune metterà a disposizione un edificio situato in posizione strategica nel cuore del borgo, ricevendo in cambio altri beni da destinare a finalità sociali e servizi per la collettività. Un meccanismo che, come evidenziato dai firmatari, consentirà di raggiungere il risultato senza costi né per lo Stato né per l’ente locale.

Il prefetto Rossana Riflesso ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di “garantire la sicurezza sul territorio nella maniera migliore e più adeguata alle esigenze dei cittadini”, evidenziando la forte sinergia istituzionale alla base dell’intesa. “È la dimostrazione – ha spiegato – che lavorando insieme si possono raggiungere gli obiettivi prefissati, rispondendo alle necessità dei cittadini e degli stessi operatori di sicurezza, che avranno un luogo più confortevole e adeguato alle loro esigenze”.

Sulla stessa linea il questore Pasquale Picone, che ha parlato di un passaggio importante per “ritornare al centro”, ringraziando il sindaco, il Demanio, gli uffici tecnico-logistici della Polizia di Stato e la Prefettura per il lavoro svolto. Picone ha inoltre ribadito la forte attenzione del Ministero dell’Interno e del Capo della Polizia verso il rafforzamento degli organici dei commissariati, in Irpinia come nel resto d’Italia.

La sindaca Rosanna Repole ha invece posto l’accento sul doppio valore dell’iniziativa: da una parte la possibilità di offrire al Commissariato una sede più adeguata e dignitosa, dall’altra il recupero di un immobile capace di restituire vitalità al centro storico del paese.

Il protocollo disciplinerà tutte le attività tecniche, amministrative e patrimoniali necessarie per arrivare alla definizione della permuta e all’avvio dell’intervento. L’obiettivo condiviso dai soggetti coinvolti è completare l’iter e ultimare i lavori entro il prossimo anno, riportando così un presidio fondamentale di sicurezza nel cuore di Sant’Angelo dei Lombardi.