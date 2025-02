Mario, il barista cantante del Bros al caffe’ di Casa Kabras a Sanremo

AVELLINO- La musica e la voce del barista cantante del Bros di Avellino Mario Peluso tra i protagonisti di Casa Kabras lo spazio creativo in Corso Matteotti, presso il Bar Festival, animato dal content creator Daniela Cabras, milioni di followers, conduce un format originale, denominato appunto Casa Kabras – Caffè SKaramantico by KIMBO. Il video del barista avellinese che canta alla pianola nel salotto radiofonico che ancora una volta la Kimbo ha allestito nella settimana del Festival e’ uno dei momenti clou della presenza nella città del Festival del giovane barista del locale di Via Del Balzo che continua a registrare successi per il suo caffè cantato. Non poteva mancare anche una foto con un’altra irpina, protagonista di una spettacolare performance sul palco dell’Ariston, ovviamente parliamo di Big Mama.