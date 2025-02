Cantalamessa: “De Luca si dà botte e risposte da solo. Irpini meritano fatti, non battute”

Prima riunione provinciale della Lega dopo le dimissioni di Salvatore Vecchia e la nomina di Gianluca Cantalmessa a nuovo commissario provinciale. Ad accogliere il senatore al Circolo della Stampa di Avellino, la segretaria cittadina Maria Elena Iaverone.

“Quella di oggi rappresenta un’opportunità per fare un check-up del partito in provincia di Avellino, un partito che Salvatore Vecchia, che ringrazio, ha lasciato in maniera attiva e ben radicato sul territorio, con amministratori presenti e operativi. È chiaro che stiamo anche riorganizzando il partito a livello regionale. Ricordo che siamo il primo gruppo di centrodestra di opposizione in Regione Campania, con cinque consiglieri regionali, e il primo gruppo di opposizione nella città di Napoli, con tre consiglieri comunali. La Lega si radica sempre di più, e continueremo a farlo anche in provincia di Avellino.”

A precisa domanda riguardo al botta e risposta tra governo e regione sul Polo Logistico di Valle Ufita, Cantalmessa risponde: “De Luca si dà botte e risposte da solo, nel senso che il Polo ha preso forma grazie all’intervento del ministro Salvini, sollecitato anche dal ministro Piantedosi. Io mi sono semplicemente limitato a far notare che il governatore ha cominciato a muoversi solo ora, perché si avvicina la campagna elettorale, e ho evidenziato che mancava ancora la parte del finanziamento regionale. Mi sembrava giusto mettere i puntini sulle ‘i’. Poi, come al solito, lui ha preferito minimizzare la questione, riducendola a uno scherzo, ma io credo che i cittadini avellinesi e irpini meritino fatti concreti, non battute.”

“In Campania e, più in generale, nel Sud, manca la politica con la ‘P’ maiuscola, quella che consente di concretizzare le opportunità. Io sono capogruppo in Commissione Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Agricoltura al Senato, e credo che si potrebbe fare molto per l’Irpinia e, in generale, per la Campania. Al di là di chiedere la fiducia alle persone tramite il voto, ritengo fondamentale dare risposte concrete, e credo che i cittadini campani abbiano ormai compreso la gestione fallimentare di De Luca.”

“In effetti, la Regione ha tre competenze principali: la prima riguarda i finanziamenti europei, e siamo tra le ultime regioni d’Europa per fondi effettivamente spesi. La seconda è il trasporto pubblico locale, i cui problemi sono evidenti a tutti. Basti pensare alla Circumvesuviana. Infine, la terza competenza riguarda la sanità, dove siamo tra le ultime regioni d’Italia. Questi tre dati parlano da soli”, conclude il senatore leghista.