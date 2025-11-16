Maria Rosaria Boccia instancabile ripresa della campagna elettorale

All’indomani della conferenza stampa con cui la Dottoressa Maria Rosaria Boccia ha comunicato ufficialmente il suo rinnovato impegno nella competizione elettorale, la candidata pare voglia concentrarsi, in quest’ultima settimana, esclusivamente sui punti nevralgici del proprio programma. Contestualmente sembra non essere più disposta a prestare il fianco alle continue polemiche generate da chi tenta di utilizzare la sua persona per screditare e ottenere visibilità. La scelta di impegnarsi in ben tre circoscrizioni la porta ad una campagna serrata e capillare su tutto il territorio. L’imprenditrice di Pompei ha in agenda diversi incontri che la vedranno protagonista, sarà pronta a raccogliere le istanze dei corregionali? L’impegno è gravoso, le ambizioni della Boccia sono note, bisognerà capire se una settimana risulta sufficiente a colmare il periodo in cui è stata distratta da attacchi giudiziari.