“Quando la terra tremò”: ad Avellino la presentazione del docufilm di Donato Anzante

Sabato 22 novembre alle ore 17:30, presso il Caffè Hope di Avellino, sarà presentato il docufilm di Donato Anzante “Quando la terra tremò”, un’opera dedicata alla memoria del terremoto del 1980 e alle storie di chi visse in prima linea quei giorni drammatici.
L’incontro si aprirà con i saluti di Elvira Napoletano, vicepresidente dell’associazione Avellino per il mondo.
Dopo la proiezione seguirà un dibattito che vedrà la partecipazione di:
Antonio Felice Caputo, presidente Asmel – Asmenet Campania
Massimo Zaccaria, attivista delle aree interne e socio di Insieme per Avellino e l’Irpinia
Fiore Carullo, giornalista e socio di Insieme per Avellino e l’Irpinia
Gerardo Troncone, saggista
Oscar Cini, figlio di Giovanni Cini
Concluderà l’incontro l’autore del docufilm, Donato Anzante.
A moderare sarà Pasquale Luca Nacca, presidente di Insieme per Avellino e l’Irpinia.
Durante l’evento sono previsti intermezzi curati da Marinella Marandino, che leggerà alcuni passi del libro “Memorie di pietra” di Romualdo Marandino.
La serata sarà inoltre l’occasione per ricordare Giovanni Cini, volontario della Misericordia proveniente dalla Toscana, che intervenne in Irpinia nei giorni successivi al terremoto del 1980, lasciando una testimonianza di solidarietà e impegno civile ancora viva nella memoria della comunità.