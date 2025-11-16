Bandecchi: “Valorizzerò il vino dell’Irpinia con una visione concreta e infrastrutture all’altezza”

Stefano Bandecchi, candidato presidente della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, interviene sul tema della promozione del vino di qualità della provincia di Avellino.

“L’Irpinia vanta vini straordinari, con i suoi DOCG – il Taurasi, il Fiano di Avellino, il Greco di Tufo – ma serve una strategia per raccontarli al mondo. Dobbiamo far conoscere questo territorio, dargli una visibilità nuova, collegarlo alle rotte internazionali del vino di qualità”.

Da imprenditore, abituato a “trasformare idee in risultati concreti”, Bandecchi sottolinea la necessità di passare dalle parole ai fatti: “Serve un piano regionale di promozione specifico, sostenuto con risorse adeguate, che porti le imprese, i consorzi e le istituzioni in una strategia unica e coordinata”.

Per Bandecchi, il vino non è solo un prodotto, ma una leva di sviluppo che può generare economia, lavoro e turismo. “Oggi nel mondo c’è una grande domanda di turismo lento e green, perfettamente in linea con l’identità di questo territorio. L’enoturismo può diventare una risorsa straordinaria per l’Irpinia, ma è chiaro che senza le infrastrutture adeguate tutto resterà sulla carta. Le strade, i collegamenti, i trasporti non servono solo ai visitatori, ma soprattutto alle imprese, per permettere al vino di qualità di crescere e arrivare sui mercati”.

Bandecchi ribadisce la necessità di una visione d’insieme che tenga insieme produzione, logistica, turismo e identità territoriale. “La differenza è qui: Fico e Cirielli ragionano da politici, io ragiono innanzitutto da imprenditore e manager. So cosa significa costruire una filiera, attrarre investimenti, creare lavoro vero. La politica deve imparare a ragionare come un’impresa: con obiettivi, tempi e risultati”.

Per questo, conclude, “Dimensione Bandecchi è l’unica scelta giusta per chi vuole vedere l’Irpinia cambiare davvero marcia”