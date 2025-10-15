Maria Rosaria Boccia candidata alle Regionali nella lista di Bandecchi

Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei al centro del caso che aveva portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sanguiliano (che sarà candidato capolista a Napoli di Fratelli d’Italia ) sarà candidata nelle fila della lista a sostegno di Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni, candidato outsider tra Roberto Fico e Edmondo Cirielli. A comunicarlo e’ stato lo stesso Bandecchi.