Dalla scuola al territorio: il Liceo Mancini racconta la sostenibilità con #Green Living Schools

Sabato 18 Ottobre 2025, a partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 13, presso l’ex Carcere Borbonico negli spazi del Museo Irpino di Avellino si terrà la manifestazione finale del progetto Green living schools del Liceo Scientifico P.S. Mancini, inserito nel programma Scuola Viva 2021/2027, II ciclo II annualità, promosso dall’ Assessore regionale

all’istruzione, dott.ssa Lucia Fortini.

Saranno allestiti stand dove i ragazzi, protagonisti dei rispettivi percorsi, illustreranno alla comunità i percorsi svolti, le nuove competenze acquisite ed i prodotti realizzati.

Le azioni intraprese fortemente legate al nostro territorio sono state realizzate in collaborazione con:

1. L’ Associazione culturale italo-britannica di Avellino modulo “#4agapfreeschool”;

2. L’associazione UNPLI di Avellino con il modulo “Irpinia’s Castles”;

3. La scuola di formazione SISTEMI NEXTCOMM s.r.l. di Atripalda modulo “Create sites with wordpress”;

4. I nostri esperti in Economia modulo “La Start up”;

5. La sezione CAI di Avellino modulo “Discover Irpinia’s Mountains”;

6. Legambiente sezione di Avellino modulo “Sustainable development laboratory”;

7. La Federazione Pallavolo di Avellino modulo “Sport, wellness on the move… Volleyball”.