Regionali, Montefusco e Volpe indicati nelle liste di Avs da Sinistra Italiana

AVELLINO- L’ assemblea provinciale di Sinistra Italiana ha indicato i nomi di Roberto Montefusco e Giuseppina Volpe come rappresentanti del partito nella lista di Alleanza Verdi Sinistra per il Consiglio Regionale della Campania a sostegno di Roberto Fico. A comunicarlo e’ stato lo stesso Montefusco: “Non si comincia da zero, ma dalle battaglie di una vita, e di ogni giorno: per i diritti del lavoro, per l’uguaglianza, per la difesa dell’ambiente e della nostra Terra. Per una politica che non smarrisca la propria dimensione etica.

Lo facciamo dentro un progetto collettivo, perché così ci hanno insegnato, perché è il solo che conosciamo.Per cambiare la Campania, per riprenderci tutto”.