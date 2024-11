Maria Libera, Carla e Asia, le tre studentesse campionesse di legalità e senso civico

C’è grande soddisfazione all’Istituto Alberghiero Giuseppe De Gruttola di Ariano Irpino per il gesto di legalità compiuto da tre giovani studentesse: Maria Libera, Carla e Asia, tutte e tre allieve della scuola. Le ragazze sono diventate vere e proprie “campionesse di legalità” dopo aver ritrovato un portafoglio contenente ben 15mila euro in contanti su un autobus della compagnia Air Campania.

Sedute tra le poltroncine dell’autobus, le tre ragazze si sono accorte del portafoglio abbandonato e, senza esitazioni, hanno preso la decisione di restituirlo. Non ci hanno pensato due volte: hanno consegnato il portafoglio all’autista del bus, che ha prontamente allertato i carabinieri. La brillante azione delle studentesse ha permesso di restituire il denaro al legittimo proprietario. Il caso delle tre ragazze è subito balzato agli onori della cronaca, con i riflettori accesi su di loro a livello nazionale. Il gesto di Maria Libera, Katia e Asia non passerà certo inosservato e ora si attende un riconoscimento per loro non solo a livello locale.