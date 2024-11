VIDEO/ Terzo mandato, De Luca non arretra: “Irresponsabile interrompere lavoro immane”

Nonostante i divieti della segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, Vincenzo De Luca è praticamente già in campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 2025. Il governatore della Campania, presente all’inaugurazione del nuovo centro per l’Autismo di Bracigliano, ha ribadito la sua intenzione di continuare a guidare la Regione, affermando: “C’è necessità di continuare il lavoro, non ci sono altre strade.”

De Luca ha sottolineato che un cambio di leadership sarebbe controproducente. “Cominciare daccapo significa perdere due anni solo per capire come organizzarsi”, ha dichiarato con veemenza. Ha poi aggiunto critiche pungenti a chi, a suo parere, non comprende le reali necessità dei cittadini: “Qui abbiamo componenti politiche che vivono fuori dal mondo e non sanno cosa significa essere una famiglia con dei problemi. Pensano solo a quando devono ricandidarsi, ma noi siamo qui per fare un lavoro a medio e lungo termine a servizio delle famiglie.”