Mare Fuori 4, su Raiplay le scene girate a pochi chilometri dell’Irpinia

Sono da poco diventate disponibili su Raiplay le nuove puntate di Mare Fuori 4 (dopo i sei episodi in anteprima).

Ed è svelata anche la parte delle scene girate a pochi passi dalla provincia di Avellino, nel santuario mariano di Liveri, l’ultimo comune del napoletano prima di giungere nel Vallo di Lauro. Anche stavolta, senza spoilerare troppo, e’ stato il sindaco Raffaele Coppola a mettere in evidenza tutto l’entusiasmo per la scelta caduta proprio su uno dei santuari più belli della Campania e nella comunità di Liveri. “Accogliere il cast di Mare Fuori per delle scene cosí importanti e significative é stata un’esperienza straordinaria. Una grande opportunità per il nostro Comune ma anche una serie infinita di sfide che abbiamo avuto il coraggio di affrontare e vincere insieme”.