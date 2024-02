VIDEO/ Montevergine, presentato il progetto per la strada “ex 374 dir” che conduce al Santuario

E’ stato presentato questa mattina dall’Abate di Montevergine Padre Riccardo Luca Guariglia e dall Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane il progetto di riqualificazione e di messa in sicurezza della strada provinciale ex SS 374, l’arteria che conduce al Santuario, una delle principali mete del turismo religioso campano. “I pellegrini potranno salire in sicurezza” afferma l’Abate Guariglia a margine della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta presso l’Abbazia del Loreto di Mercogliano.

Il progetto, diviso in due lotti, è finanziato dalla Provincia per un importo complessivo di 5 milioni di euro con l’intento di risanare i vari dissesti che oggi condizionano l’efficienza dell’arteria lunga undici chilometri. Sono previsti lavori di messa in sicurezza e di adeguamento finalizzati a ridurre il rischio di dissesto idrogeologico e altri interventi per il miglioramento della viabilità come il rifacimento del manto stradale, il riposizionamento della segnaletica mancante, il risanamento dei muretti e l’allestimento di nuove barriere di sicurezza.