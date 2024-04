Mara Carfagna in Irpinia. Ecco quando

Mara Carfagna, Presidente di Azione con Calenda e Ministro del Sud e della Coesione Territoriale del Governo Draghi, concluderà i lavori del Convegno “Sud. Interno. Dimenticato.” che si terrà ad Ariano Irpino venerdì 19 aprile alle 18, presso il Museo Civico e della Ceramica.

Hanno assicurato la propria partecipazione Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio che si soffermerà sul ruolo dell’Università come motore di sviluppo per le aree deboli; Marco Bussone, Presidente dell’Uncem, associazione nazionale che riunisce le Comunità Montane, impegnato a sollecitare il rilancio dei servizi nei comuni di montagna e delle aree interne; Zaccaria Spina, Presidente della Comunità Montana del Fortore, che presenterà le linee di sviluppo del Fortore Beneventano, una delle 43 aree interne varate nel 2022; Rino Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino, che presenterà il progetto del completamento del Castello di Gesualdo, finanziato per 4 milioni di euro con i fondi dell’Avviso “Infrastrutture sociali di Comunità” e Paolo Russo, responsabile Mezzogiorno di Azione con Calenda, che nello scorso Governo ha coordinato le attività riguardanti le Zone Economiche Speciali e i Contratti Istituzionali di Sviluppo. Una occasione di approfondimento sulle aree interne del Sud confrontando fatti e opinioni.

A comunicarlo è Domenico Gambacorta, Commissario Provinciale di Azione con Calenda.