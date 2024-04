Giù dal balcone dopo un volo di sei metri: 38enne grave al Moscati

Un uomo di 38 anni, domiciliato a Solofra, è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino in seguito a una caduta dal balcone da un’altezza di circa sei metri. Il personale medico e l’ambulanza del 118 sono intervenuti tempestivamente. Al momento, il paziente è sottoposto a Tac e radiografia per valutare l’estensione delle lesioni riportate a seguito della caduta. Ancora non del tutto chiara la dinamica dell’incidente.