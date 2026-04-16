Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Corso Europa e traverse collegate

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 20:00 del 20 aprile 2026, per una durata di tre giorni lavorativi con eventuale estensione a un quarto giorno in caso di necessità, avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di Corso Europa, via Michele Pironti e le traverse di collegamento.

L’intervento, articolato su più giornate e fasi operative, prevede lavorazioni sia in orario notturno (dalle 20:00 alle 8:00) che diurno (dalle 8:00 alle 20:00), al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione e garantire una rapida esecuzione delle opere.

Fasi principali dei lavori

Durante le ore notturne saranno eseguite le operazioni più invasive, tra cui la fresatura del manto stradale e la posa del nuovo asfalto su Corso Europa (nel tratto compreso tra l’incrocio con Via F. Iannaccone e quello con Via Matteotti) e sulle traverse interessate: Largo De Luca, Via Pironti, Via Don Minzoni, Via Gramsci e Via L.B.O. Mancini.

Nel corso delle ore diurne, invece, si procederà principalmente alla messa in quota dei chiusini, con limitazioni parziali della carreggiata e l’istituzione temporanea del senso unico nel tratto di Corso Europa compreso tra Via Zigarelli e Via Matteotti.

Modifiche alla viabilità

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, saranno adottate temporanee modifiche alla circolazione veicolare, tra cui le chiusure totali del tratto interessato durante le ore notturne; deviazioni del traffico su percorsi alternativi (Via Dorso, Via Perugini, Via Zigarelli, Via Gen. Berardi e Via Pironti); istituzione del senso unico durante le fasi diurne nei tratti interessati dai lavori.

Con apposita Ordinanza Dirigenziale n. 154/R.O. sono state inoltre disciplinate le ulteriori misure temporanee di regolamentazione della circolazione. La segnaletica temporanea indicherà chiaramente i percorsi alternativi e le limitazioni vigenti.

Invito alla cittadinanza

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini alla massima collaborazione, raccomandando di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di programmare per tempo gli spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità.