Ecco a voi la Taurano-Monteforte- asfalto pericoloso e buche nella strada che collega ad Avellino

AVELLINO- Asfalto che ad ogni pioggia o gelo diventa una trappola, buche e condizioni del manto stradale totalmente dissestato. Sono le immagini della Taurano-Monteforte, la strada che collega il Vallo di Lauro al capoluogo di provincia, quella che ogni giorno percorrono centinaia di utenti. Nel settembre scorso c’era stato un intervento che ha riguardato la parte iniziale del tratto che da Monteforte Irpino collega a Taurano, qualche centinaio di metri, poco sopra il cavalcavia di Acqualonga, grazie ai fondi per circa sessantamila euro reperiti dalla Provincia di Avellino. Da quel momento non ci sono stati più interventi sulla strada, anche se in piena campagna elettorale per le Regionali si era anche parlato di un finanziamento di tre milioni di euro da parte della Regione Campania. Non ci sono state più notizie in merito, almeno comunicate. Intanto la strada, che ha un valore strategico per l’area della Bassa Irpinia, di competenza dei Comuni, attende un intervento definitivo anche per la manutenzione e la gestione, visto che ogni giorno sono centinaia gli utenti che la percorrono.