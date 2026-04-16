Padre e figlio bloccati sull’A16: in auto avevano quasi otto chili di cocaina

AVELLINO- Un ingente sequestro di cocaina eseguito dagli agenti della Polstrada di Avellino lungo l’A16. Sette chili e novecento grammi di sostanza stupefacente, che avrebbe consentito di immettere centinaia di dosi sul mercato, nascoste all’interno di una vettura intercettata nel corso di un normale controllo di Polizia lungo l’autostrada. La vicenda riferita da Irpinia TV. Un controllo di routine lungo l’A16 Napoli – Canosa da parte degli agenti della Polstrada di Avellino, che hanno intercettato un’auto proveniente dal napoletano. A bordo due persone: padre e figlio, 51 e 31 anni. Erano diretti a Bari. Durante la perquisizione, in un vano ricavato nel cruscotto sono stati rinvenuti 7 chili e 900 grammi di cocaina. Suddivisa in panetti. Un quantitativo che, immesso sul mercato, avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro. Per i due corrieri è scattato l’arresto in flagranza. Padre e figlio sono stati condotti in carcere. La droga oltre a 31 banconote da 20 euro sono state sequestrate.

Nella foto immagine di repertorio