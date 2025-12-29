Manfredi eletto presidente del Consiglio Regionale della Campania

Massimiliano Manfredi e’ stato eletto con 41 voti (6 bianche, due nulle) presidente del Consiglio Regionale della Campania. Pochi minuti fa e’ arrivato il risultato della votazione per lo scranno più alto dell’assise regionale. Manfredi, classe 73, fratello del sindaco di Napoli Gaetano, consigliere regionale del Partito Democratico e già parlamentare del PD. La sua elezione dovrebbe anche sbloccare la nomina dell’esecutivo regionale guidato da Roberto Fico.
