Fico in aula senza giunta: partita la votazione per eleggere il presidente del Consiglio

NAPOLI- Parte la Dodicesima legislatura regionale della Campania e in aula, quella presieduta dal consigliere “anziano” Fernando Errico, consigliere regionale del gruppo Ppe-Forza Italia, sono iniziate le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio Regionale. Almeno dalle anticipazioni di queste ultime ore il nome in campo dovrebbe essere quello di Massimiliano Manfredi, fratello del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e consigliere regionale del Partito Democratico. In pole anche il nome del consigliere regionale irpinO Maurizio Petracca. Una prova per i rapporti nella maggioranza di Roberto Fico. Il governatore della Campania e’ arrivato in Consiglio Regionale ancora senza giunta, la cui definizione potrebbe dipendere molto proprio dal risultato della votazione del presidente del Consigio Regionale.