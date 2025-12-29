Mezzi pesanti al lavoro in via Dorso: anticipati i lavori

Sono iniziati stamane, con carattere di urgenza rispetto ai tempi programmati, i lavori di messa in sicurezza di via Dorso ad Avellino. Finalmente i mezzi pesanti sono entrati in azione sulla strada da tempo al centro di proteste e numerose denunce da parte dei cittadini, esasperati dalle condizioni ormai critiche dell’arteria.

L’intervento, inizialmente previsto a partire dal 1° gennaio, è stato anticipato a causa del rapido peggioramento della situazione. Negli ultimi giorni, infatti, il tratto interessato è stato transennato e il traffico inibito dopo l’apertura di vere e proprie voragini sull’asfalto, che hanno reso la circolazione estremamente pericolosa.

Di fronte all’emergenza, è maturata la decisione di procedere immediatamente con i lavori, avviando un’azione urgente per ripristinare le condizioni di sicurezza. Secondo il cronoprogramma, il cantiere resterà aperto per circa due settimane.

Per l’intervento complessivo, che riguarda via Dorso, le traverse di viale Italia e Corso Europa, è stato stanziato un finanziamento totale di 150 milioni di euro.