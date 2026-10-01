Mamma e bimbo morti, la Procura apre un fascicolo contro ignoti e dispone autopsia

MERCOGLIANO- Un fascicolo a “modello 44”, ovvero aperto senza nessuna iscrizione nel registro degli indagati, ovvero come si dice tecnicamente “contro ignoti”. E’ quello aperto dalla Procura di Avellino sul tragico decesso di Giovanna Lo Chiatto, la trentaduenne originaria di Forino ma residente a Mercogliano, deceduta insieme al bimbo che portava in grembo da circa nove mesi per cause in corso di accertamento nella mattinata di ieri, in seguito ad un malore. L’apertura del fascicolo anche per poter disporre l’esame medico legale sulla salma della donna ( a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria presso il Reparto di Tanatologia del Moscati) e per conferire l’incarico ad un consulente (o ad un collegio di consulenti) per eseguire l’accertamento tecnico.

L’INCHIESTA

Il magistrato che coordina le indagini, il sostituto procuratore Italo De Felice, potrebbe già nelle prossime ore, ma non è escluso che si attenda la prima relazione del medico legale, disporre anche delle acquisizioni documentali per ricostruire tutto quanto avvenuto fino al momento del decesso della trentaduenne. Allo stato non ci sarebbero ancora denunce o esposti da parte dei familiari della trentaduenne infermiera deceduta.