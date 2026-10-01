Solofra, incendio sul Monte Pergola: rogo sul costone vicino alla galleria del raccordo

SOLOFRA – Un incendio è divampato nella zona di Sant’Andrea, sul Monte Pergola, coinvolgendo il versante montuoso che sovrasta la galleria omonima lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino.
Il fuoco sta interessando la vegetazione, mettendo a rischio ampie aree di castagneti e macchia mediterranea. Le fiamme, secondo le prime informazioni, arrivano a lambire anche alcune abitazioni della zona, alimentando la preoccupazione dei residenti.
L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno degli incendi boschivi in Irpinia, dopo una stagione segnata da diversi roghi e dalle difficoltà legate alla tutela del patrimonio naturale. Il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi è stato prorogato fino al 15 ottobre, mantenendo alta l’attenzione sul fronte della prevenzione.