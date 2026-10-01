Vallo di Lauro, aggressione alla Polizia: arrestato un 36enne e denunciato un minore

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 36enne e denunciato un minorenne, entrambi del Vallo di Lauro per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, nella serata di ieri, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro agli ordini del commissario Gianmarco Galdo, nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dei fenomeni delittuosi, procedevano ad un controllo presso un’abitazione del Vallo di Lauro in uso ad un 36enne gravato da precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Lo stesso, al fine di ostacolarne e le operazioni, usava resistenza nei confronti degli agenti e unitamente ad un minorenne, ivi presente, li aggrediva fisicamente. Pertanto l’uomo veniva bloccato e tratto in arresto mentre il minorenne veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. All’esito del rito direttissimo celebrato questa mattina presso il Tribunale di Avellino dinanzi al giudice monocratico Gian Piero Scarlato è stato convalidato l’arresto ed è stata disposta nei confronti dell’arrestato, difeso dall’avvovato Michele Fratello, la misura cautelare dell’obbligo di firma alla P.G..

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona arrestata e di quella denunciata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo. I poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro hanno altresì dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, nei confronti di un 32enne e di un 52enne residenti nel napoletano, rispettivamente di obbligo di dimora nel Comune di residenza e di obbligo di presentazione alla P.G., in quanto indagati per concorso nel reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.