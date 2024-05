Maltrattamenti su minori nell’asilo di Solofra, parte il processo di Appello per i due maestri condannati a due anni di reclusione, pena sospesa, Maria Laura Lieto e Gerardo De Piano. Davanti ai giudici di secondo grado il ricorso proposto dai difensori dei due imputati, i penalisti Gaetano Aufiero e Stefano Vozzella, contro la sentenza emessa dal gup, Marcello Rotondi in primo grado. I genitori degli alunni sono costituiti parte civile con gli avvocati di parte civile – Danilo Iacobacci, Marino Capone, Raffaele Tecce, Concetta Mari, Michela Pelosi. Il sostituto procuratore generale ha chiesto la conferma della condanna. L’inchiesta sull’asilo di Solofra, prese il via dopo l’allarme, lanciato nella chat della classe da alcune mamme che avevano presentato anche una denuncia alla stazione dei carabinieri. Alcuni genitori avevano raccontato agli inquirenti della situazione drammatica vissuta dai loro figli: si rifiutavano di andare a scuola, piangevano al momento di prepararsi per recarsi all’asilo e avevano strani disturbi. Inizialmente i quattro indagati furono sottoposti anche alle misure cautelari attenuate successivamente dal tribunale del Riesame. I quattro docenti della scuola materna di via Fratta, ad avviso della pubblica accusa, «offendevano in più occasioni l’onore, il decoro e la reputazione degli alunni proferendo nei loro confronti espressioni vessatorie e offensive». «Ti attacco sopra la trave, ti devo impiccare, oggi non fai merenda e se non vuoi che ti faccia piangere finiscila» queste alcune delle frasi rivolte dagli insegnanti, coinvolti nell’inchiesta, nei riguardi degli alunni tali da creare un clima drammatico da cagionare ad avviso del magistrato «sofferenze psichiche e psicologiche» nei minori.