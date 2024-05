La Squadra Mobile arresta 35enne di Avellino per possesso di droga

Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto un 35enne di Avellino colto in fragranza del delitto di produzione e traffico e detenzione di sostanza stupefacenti o psicotrope.

Nei particolari, a conclusione di mirata attività info-investigativa, seguita da perquisizione di iniziativa effettuata presso un’attività commerciale sita in Avellino e gestita dall’uomo, venivano rinvenuti e sequestrati circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, confezionate in diverse bustine ermeticamente termosaldate. Nel corso dell’attività sono stati altresì rinvenuti e posti in sequestro un bilancino di precisione ed altri elementi che hanno consentito di propendere per una destinazione a terzi della droga.

Il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, avvisato dell’arresto ha disposto la traduzione dell’indagato presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa della fissazione dell’udienza. La sostanza stupefacente sequestrata è stata repertata e posta a disposizione dell”Autorità Giudiziaria.