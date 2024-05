La Squadra Mobile smantella un’altra piazza di spaccio: sequestrata droga e soldi

Una fiorente attività di spaccio di hashish e marijuana smantellata da un blitz degli agenti della Squadra Mobile di Avellino a Monteforte Irpino. Al termine di una perquisizione all’interno di un’abitazione di Via Nazionale, gli agenti agli ordini del vicequestore Ennio Ingenito hanno infatti sottoposto a sequestro quasi un chilo tra marijuana e hashish, nello specifico 797 grammi di hashish e 211 di marijuana, tutti contenuti in una busta dove all’interno la sostanza era prevalentemente divisa in bustine pronte per lo spaccio. Per un trentatreenne del posto, già pregiudicato per reati specifici e’ scattato l’arresto, infatti la Procura ha applicato nei suoi confronti gli arresti domiciliari. Il soggetto era attenzionato da qualche tempo dagli agenti dell’Antidroga di Via Palatucci, agli ordini del sostituto commissario Roberto De Fazio, che avevano già segnalazioni evidentemente dello spaccio che avveniva nei pressi dell’abitazione del 33enne. Qualche giorno fa la decisione di intervenire. Una perquisizione domiciliare che ha avuto esito positivo. Non solo la droga rinvenuta, ma all’interno di una cassaforte sono stati rinvenuti anche contanti per 3750 euro, di cui non sarebbe stata giustificata la provenienza. Il 33enne deve rispondere di detenzione ai fini dello spaccio. Gli agenti della Mobile gli hanno sequestrato anche due telefonini che, secondo l’ipotesi investigativa, erano utilizzati proprio per l’attività criminosa. Questa mattina l’uomo e’ comparso davanti al Gip del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi per l’udienza di convalida dell’arresto eseguito dalla Polizia.