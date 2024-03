I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno tratto in arresto un 50enne di origini napoletane, residente nel mandamento baianese, in esecuzione di un provvedimento per l’espiazione di pena detentiva, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Avellino, per “maltrattamenti in famiglia” nei confronti della moglie.

L’arrestato dovrà espiare la pena residua di anni 2 e mesi 2 di detenzione domiciliare.