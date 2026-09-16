Maltrattamenti in famiglia, violenza contro gli anziani genitori: condannato un cinquantenne

AIELLO DEL SABATO- Maltrattamenti agli anziani genitori, il Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza ha condannato a tre anni e quattro mesi (la richiesta della Procura era tre anni e sei mesi) al termine del processo rito abbreviato un cinquantenne accusato di aver avuto comportamenti violenti nei confronti degli anziani genitori. G.R, queste le iniziali dell’ imputato ( in carcere per un aggravamento disposto a seguito della violazione delle misure applicate nei suoi confronti), difeso dal penalista Carmine Pascarosa e’ comparso questa mattina davanti al Gup del Tribunale di Avellino. Nel corso degli accertamenti disposti prima dell’udienza sono state ascoltate le persone offese – marito e moglie ( genitori dell’ imputato attualmente in carcere ), che erano presenti e si sono sottoposti all’esame. I Carabinieri della stazione di Aiello Del Sabato avevano infatti ricostruito come a partire dal settembre del 2025, quando il cinquantenne era tornato a vivere con i suoi genitori, questi erano stati costretti a subire una vera e propria escalation di minacce e in una circostanza anche una vera aggressione fisica, per cui era stato necessario chiamare il 118. I due anziani erano stati costretti a dormire chiusi a chiave in camera da letto. Per questo motivo la denuncia e l’indagine che aveva portato all’applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari, successivamente aggravata, Il cinquantunenne avrebbe compiuto le azioni di maltrattamento nei confronti dei genitori sotto l’effetto di alcol o sostanze.