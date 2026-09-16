Esenzione bollo auto, Aquino (Lega): «Un aiuto importante per le famiglie irpine»

«L’annuncio dell’esenzione dal bollo auto per il 2027, riferita a specifiche categorie di veicoli, va nella direzione che sosteniamo: alleggerire il carico fiscale e lasciare maggiori risorse nelle tasche dei cittadini. Un passo avanti verso l’attuazione degli impegni assunti dal centrodestra». Lo dichiara Ciro Aquino, presidente provinciale della Lega di Avellino.

«Per una provincia come l’Irpinia, dove tante persone utilizzano quotidianamente l’automobile per raggiungere il posto di lavoro, accompagnare i figli a scuola o accedere alle cure – sottolinea Aquino – ridurre i costi della mobilità significa rispondere a un bisogno concreto. Nei piccoli comuni e nelle aree interne, la limitata disponibilità di trasporto pubblico rende spesso indispensabile il mezzo privato, con spese che pesano sensibilmente sui bilanci familiari».

«Secondo quanto annunciato – prosegue – l’agevolazione riguarderebbe un solo veicolo regolarmente assicurato per persona fisica e, per le autovetture, quelle alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altre fonti di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW».

«La priorità è sostenere lavoratori, pensionati e famiglie, riconoscendo anche i maggiori costi affrontati da chi vive lontano dai principali centri di servizio. L’obiettivo deve essere rendere questo alleggerimento stabile nel tempo, assicurando le necessarie coperture e procedure semplici per i beneficiari».