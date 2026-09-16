Nusco in lutto si prepara all’ultimo saluto a Marco Iuliano: domani i funerali

NUSCO- Si svolgeranno domani pomeriggio alle quindici e trenta nella Chiesa del Cimitero di Nusco i funerali di Marco Iuliano, il quarantacinquenne deceduto a causa di un incidente all’ interno di una galleria dell’ Ofantina. La salma dell’ uomo giungerà a Nusco dal Moscati di Avellino, dove era avvenuta disposizione della Procura della Repubblica per gli accertamenti successivi al tragico impatto. L’Amministrazione Comunale guidata dal primo cittadino Antonio Iuliano anche a nome dell’intera comunità di Nusco ha proclamato il lutto cittadino. Con una nota hanno infatti voluto evidenziare che amministratori e cittadini di Nusco “si stringono con profondo dolore e rispetto attorno alla famiglia Iuliano per la tragica e prematura scomparsa del giovane cittadino Marco”. Nella giornata di domani e’ stata disposta dunque : ​La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, ludiche e ricreative organizzate o patrocinate dal Comune fino al giorno delle esequie;

L’esposizione delle bandiere a mezza asta o listate a lutto sugli edifici pubblici comunali.Siamo tutti invitati — cittadini, istituzioni e attività economiche e sociali — a esprimere la propria vicinanza e il proprio cordoglio nelle forme ritenute più idonee durante lo svolgimento delle esequie, in segno di rispetto e raccoglimento per questa grave perdita che colpisce tutta la nostra comunità”.