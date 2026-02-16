Ariano Irpino, prende il via la rassegna Biogem Musica 2026

Tutto pronto ad Ariano Irpino per l’inizio dell’edizione 2026 della rassegna musicale Biogem Musica, ideata e diretta dal Maestro Nazzareno Carusi. Il Maestro, ai suoi numerosi incarichi di prestigio, ha da pochi mesi aggiunto la nomina a Sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari.

Il primo concerto della nuova edizione della rassegna si terrà venerdì 20 febbraio alle ore 17.00 nell’Aula Magna “Emmanuele Emanuele” di Biogem, ad Ariano Irpino. Protagonista sarà il pianista italo-svedese Olaf John Laneri, che torna in Irpinia dopo aver già incantato il pubblico di Biogem durante l’edizione 2023 dell’annuale meeting Le Due Culture.

Tra i pianisti di più grande talento e qualità del nostro tempo, Laneri si è affermato nel mondo musicale nazione e internazionale con interpretazioni raffinate dei più grandi compositori della storia della musica, in primis Brahms e Beethoven, autore costantemente presente nei suoi programmi.

La sua discografia, inoltre, comprende un CD Brahms per Universal, l’integrale dei Trii di Mendelssohn con il Trio Gustav per Da Vinci Classics e l’integrale dei Trii di Brahms per Brilliant Classics. Entusiasta la critica, concorde nel sottolineare la straordinaria capacità di Laneri di incarnare la famosa frase di Chopin: “Il pianoforte è il mio secondo io”.

Attualmente, il musicista sta eseguendo l’integrale delle 32 Sonate in nove concerti a Capua, dopo aver già presentato cicli completi a Bologna, Modena, Alessandria, Udine e Teramo. Nel concerto in programma a Biogem, come sempre aperto al pubblico, Laneri eseguirà brani di Beethoven, Debussy e Chopin.