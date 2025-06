Maltrattamenti alla compagna, resta in carcere il ventiduenne arrestato dai Carabinieri

AVELLINO- Resta in carcere il ventiduenne tratto in arresto per evasione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino e raggiunto da una nuova misura cautelare in carcere per maltrattamenti nei confronti della compagna mentre era in attesa della convalida dell’arresto, poi tramutato in domiciliari al termine dell’interrogatorio (misura chiesta dalla Procura ed emessa dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio). Il Gip Giulio Argenio ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa del ventiduenne, l’avvocato Massimiliano Russo. La difesa avrebbe già presentato istanza di Riesame contro il provvedimento.