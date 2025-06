Lauro, bus finisce contro un platano: autista ferito ed estratto dai Vigili del Fuoco

LAURO- Ha perso il controllo del bus di linea che guidava e si e’ schiantato contro uno dei platani che si trovano lungo la strada che ha lo stesso nome nella frazione Ima di Lauro, a pochi metri dal Commissariato di Polizia di Stato. Tanta paura per un autista, che e’ rimasto incastrato e che e’ stato messo in sicurezza e consegnato alle cure del personale del 118 dai caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:50, per fortuna al momento in cui il bus è finito contro il platano non c’erano pedoni o altre vetture nella corsia opposta e nessun pendolare all’ interno del mezzo. A dare l’allarme al 118 un professionista che abita nei pressi del luogo dove è avvenuto il sinistro Le cause dello schianto sono in corso di accertamento da parte degli agenti del Commissariato di Ps di Lauro. Non si esclude che l’ autista possa aver avuto un malore o ci sia stato un guasto. Tutte le ipotesi sono al vaglio. Il personale agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi avrebbero già acquisito sia i video interni del bus che quelli della sorveglianza. Molto probabile che si possa essere trattato di um malore. Ma al momento restano solo ipotesi, che saranno le indagini a fugare. L’ autista è stato trasportato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni.