Maltratta la moglie davanti ai figli minori: quarantaquattrenne rischia il processo

ATRIPALDA- L’ennesimo caso di maltrattamenti finisce davanti al Gup del Tribunale di Avellino. Il prossimo 28 giugno sarà discussa la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di un 44enne atripaldese che per anni avrebbe sottoposto a vessazioni e anche percosse, anche alla presenza dei figli di pochi anni. Molte delle vicende, come accade spesso in questi casi, non erano state neanche denunciate. Fino agli ultimi episodi, quelli consumati tra il 2019 e il 2020. Le indagini condotte dagli agenti della Questura di Avellino. Gli ultimi due episodi, uno avvenuto nel giugno 2019 e l’altro nell’ottobre del 2020 sarebbero stati i più importanti per chiedere il processo nei confronti dell’imputato. Il primo, quello del giugno 2019, quando alla richiesta della donna di avere soldi per il pagamento della rata del mutuo, veniva percossa dal marito. Pugni e schiaffi che gli avevano provocato anche una prognosi, refertata in Ospedale, di cinque giorni. Il secondo episodio invece ad ottobre del 2020, quando avvicinatosi all’auto della donna, in fila nel traffico e gli aveva rivolto delle minacce: “Ti rongo fuoco”. Il 28 giugno ci sara’ l’udienza per decidere l’eventuale rinvio a giudizio del quarantaquattrenne davanti al Gup del Tribunale di Avellino Paolo Cassano. L’indagato è difeso dal penalista Quirino Iorio, la parte civile dal penalista Alberico Villani.