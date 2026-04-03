Maltratta convivente e anziani genitori: il cinquantenne non risponde alle domande del Gip

AVELLINO- Interrogatorio di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio per il cinquantaduenne I.A. indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente e degli anziani genitori. L’indagato, già recidivo specifico, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il difensore, l’avvocato Michele Fratello, si è riservato l’acquisizione di documentazione sanitaria al fine di richiedere la sostituzione della misura carceraria disposta con l’ordinanza emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino. Gli episodi finiti al vaglio della Squadra Mobile erano già ripetuti nel tempo, anche se di recente c’erano state nuove denunce da parte delle vittime dei maltrattamenti.