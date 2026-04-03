Donato, convocato nella Nazionale Govanile di Pallanuoto: l’orgoglio di Lacedonia

LACEDONIA- L’orgoglio di Lacedonia per un suo giovane concittadino, Donato Cocozzello, che è stato ufficialmente convocato nella Nazionale Giovanile Under 15 di Pallanuoto. Quello espresso sulla pagina istituzionale del Comune guidato da Antonio Di Conza, che ha voluto sottolineare come: “Questo prestigioso traguardo non è solo un successo sportivo, ma il riconoscimento dell’impegno, della costanza e della dedizione che Donato ha dimostrato in questi anni. Vedere un figlio della nostra terra indossare l’azzurro è una gioia per tutta la comunità di Lacedonia”. Per questo motivo: “A Donato, che gioca nella squadra SG Arese ed è stato capitano della rappresentativa Lombardia a Gennaio, va il più grande “in bocca al lupo” da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini. Continua a volare alto e a portare con orgoglio il nome del nostro paese nelle piscine di tutta Italia”.